Gravenberch: “Il Bayern è un top club. Sono orgoglioso di valere 25 milioni”

Ryan Gravenberch è un grande centrocampista per il presente e per il futuro: classe 2002, ha un contratto con l’Ajax in scadenza nel 2023 e la prossima estate andrà via. Piace moltissimo alla Juve (vi abbiamo raccontato l’incontro con Raiola dello scorso 14 dicembre, quando si informò dello posizione di Pogba), ma anche e parecchio al Bayern.

La fretta del Bayern, titolammo circa un mese fa. Negli ultimi giorni è stata presentata dai tedeschi una proposta da 25 milioni, per l’Ajax non ancora sufficiente vista che la valutazione è di 30-35 più bonus. Vedremo se ci sarà una risposta della Juve, che lo apprezza e non potrebbe essere diversamente, intanto il Bayern è uscito allo scoperto.

E Gravenberch, in un’intervista a NOS, ha commentato così: “Di sicuro il Bayern è in top club. Se vali 25 milioni, allora puoi essere abbastanza orgoglioso. Sono un sacco di soldi! So dell’interesse del Bayern, mio padre e il mio agente se ne stanno occupando. Ora sono concentrato sulla stagione”.

Di sicuro l’Ajax è una bottega cara e cercherà di ottenere la migliore cifra dalla cessione. La Juve lo ha sempre considerato un Pogba in miniatura, al netto delle voci che accompagnano Paul in scadenza di contratto con il Manchester United.

Foto: Twitter Ajax