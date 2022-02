Gravenberch, dai sondaggi Juve di due mesi fa alla fretta del Bayern. La situazione

Ryan Gravenberch è un centrocampista di straordinarie qualità, forse il vero – grande – erede di Paul Pogba. Classe 2002, repertorio completo, un lusso autentico per chi dovesse prenderlo. Un paio di mesi (abbondanti) fa vi avevamo parlato di un incontro tra i dirigenti della Juve e Mino Raiola, agente di Ryan: tra i diversi discorsi toccati, quello sul centrocampista dell’Ajax aveva avuto quasi la priorità. Già allora la Juve era molto interessata, non fosse altro che per un contratto in scadenza nel 2023. Negli ultimi due mesi l’Ajax ha proposto il rinnovo in ogni modo, ma è stato fin qui sempre respinto. Nel frattempo la Juve, rispetto a dicembre, ha cambiato strategia anticipando alcuni investimenti (soprattutto Vlahovic ma anche Zakaria) che hanno comportato un esborso non indifferente. Gravenberch piace sempre moltissimo, tuttavia ci vorrebbe il tempo per pianificare qualche cessione. Mentre il Bayern, a conferma di voci arrivate dall’Olanda, spinge per chiudere subito secondo caratteristiche che da sempre appartengono al club tedesco: meglio anticipare che aspettare. Il cartellino viene valutato 30 milioni più bonus proprio in virtù del contratto non lungo con l’Ajax: in pratica, un grande affare…

Foto: Twitter Gravenberch