Grande Lazio, 3-1 a Bergamo. Trionfo Genoa. Di Francesco non vince mai

La Lazio si prende la rivincita sull’Atalanta dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, 3-1 per i biancocelesti al Gewiss Stadium.

Ha aperto le marcature un gran gol di Marusic dopo 3′, un destro a giro da fuori area che supera Gollini. Milinkovic-Savic sfiora il raddoppio biancoceleste, il suo colpo di testa colpisce il palo e attraversa la linea di porta senza però oltrepassarla. Nel finale di primo tempo c’è anche il debutto del neo acquisto Musacchio, subentrato al posto di Patric.

Nella ripresa la Lazio continua a spingere e trova il raddoppio con Correa, Reina rinvia e Immobile di testa mette “El Tucu” da solo davanti al portiere nerazzurro, battuto con un dribbling al 51′. Pasalic al 79′ accorcia le distanze per la Dea, ma pochi minuti più tardi Muriqi chiude la gara sul definitivo 3-1.

Tutto facile per il Genoa a Crotone, largo successo per gli uomini di Ballardini deciso dalla doppietta di Destro e la rete nel mezzo di Czyborra. Continua a fare una fatica incredibile il Cagliari di Di Francesco, Joao Pedro è andato vicinissimo a regalare il successo ai sardi, ma proprio all’ultimo respiro, al 94′, Boga ha pareggiato la gara e regalato un pari preziosissimo ai neroverdi.

Foto: Twitter Lazio