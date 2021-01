Lazio, debutto per Musacchio. Dentro al posto di Patric nel finale di primo tempo

E’ arrivato in circostanze particolari il debutto di Mateo Musacchio con la maglia della Lazio, il difensore ex Milan ha rilevato l’ammonito Patric al 38′. Scelta conservativa di Inzaghi che non voleva assolutamente rischiare l’espulsione del suo difensore, ricordiamo che la Lazio è avanti 1-0 all’intervallo grazie al gran gol di Marusic dopo 3′. Milinkovic-Savic ha sfiorato il raddoppio biancoceleste, il suo colpo di testa ha colpito il palo e attraversato la linea di porta senza oltrepassarla.

Foto: Twitter Lazio