Gotti su Maggiore: “Non mi metto in mezzo, con lui ho cercato la direzione più logica”

Si è parlato anche di Giulio Maggiore nella conferenza stampa di Luca Gotti, tecnico dello Spezia. Alla vigilia del match contro l’Empoli, l’allenatore ha risposto in questo a chi gli chiedeva se avesse tentato di convincere il calciatore a rimanere in Liguria: “Ho cercato la direzione che mi sembrava più logica. Però non mi metto in mezzo a questione di rapporto tra il calciatore e il club. Cerco di essere una variabile di supporto. Mi piace sottolineare che dopo la vicenda della scorsa settimana, con le discussioni della vigilia della partita, questa settimana Maggiore l’ha affrontata con grande professionista, con l’idea di giocare al massimo delle sue possibilità e di mettersi a disposizione”. Maggiore è a un passo dalla Salernitana, com’era chiaro dai giorni scorsi.

Foto: Twitter Udinese