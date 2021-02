Gotti: “Non mi sono mai sentito in discussione, ero preoccupato come un allenatore che perde le partite”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Io in discussione? Questi aspetti li ho avvertiti solamente davanti alle telecamere, perché dall’interno non ho avuto avvisaglie. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi (ride, ndr), ma come deve essere preoccupato un allenatore che perde le partite”.

Foto: Twitter Udinese