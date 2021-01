Gotti: “Buona prestazione come con l’Atalanta. Lasagna? Non so se è stata la sua ultima partita”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato così a Sky dopo il pareggio a reti bianche contro l’Inter: “Credo che la prestazione faccia il paio con quella dell’Atalanta, sicuramente la voglia di sacrificio è stata uguale, poi cambia l’avversario. Quando ho visto il tiro di De Paul l’ho vista uscire di poco, ho cullato per un attimo un bel pensiero”.

Bilancio di fine girone d’andata: “Il bilancio è negativo secondo me, per quello che ha fatto la squadra in campo, e non per le aspettative, meritavamo più punti. Però dobbiamo essere realisti e pensare che alla prossima affronteremo uno Spezia che è a pari punti con noi in classifica, un match importante”.

E’ stata l’ultima partita di Lasagna in bianconero? “Non ne ho idea”.

Auspicio per il girone di ritorno? “Per il girone di ritorno vogliamo fare più punti possibili e raccogliere quanto meritiamo”.