L’Inter attacca ma non sfonda: 0-0 a Udine, Musso protagonista

L’Inter non è andata oltre lo 0-0 Udine, sciupando l’opportunità di agganciare il Milan in testa alla classifica. Soprattutto nel primo tempo l’Inter ha avuto una grande opportunità con Lautaro Martinez ma Musso è stato protagonista con uno straordinario intervento. L’Inter ci ha provato anche nel secondo tempo ma la pressione non ha procurato troppe occasioni, l’Udinese si è difesa con ordine.

Foto: sito Udinese