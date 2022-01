Gondo alla Cremonese: ora c’è anche l’annuncio ufficiale

Lo avevamo anticipato e adesso c’è anche l’ufficialità: Cedric Gondo è un nuovo calciatore della Cremonese. Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da U.S. Salernitana il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cedric Gondo.

Ivoriano di Divo, Gondo è nato il 25 novembre 1996. Cresciuto in un paese del trevigiano, l’attaccante ha iniziato la carriera nel settore giovanile del CasierDosson per poi trasferirsi alla Fiorentina dove è rimasto 7 anni. L’esordio tra i professionisti, con la maglia della Ternana, è invece datato 6 settembre 2015. Da allora Gondo ha indossato anche le maglie dei greci dell’Asteras Tripolis, del Teramo, del Rieti e della Salernitana. Con i campani tra Serie A, Coppa Italia e Serie B è sceso in campo 69 volte realizzando 12 gol.”

FOTO: Sito Ufficiale Cremonese