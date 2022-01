Esclusiva: Gondo, pressing Cremonese. Le ultime su Nsame e Simy

Da domani la Salernitana si scatenerà sul mercato, perfezionando operazioni che ha già avviato. Riflettori sull’attacco: vi abbiamo parlato dei tentativi fatti sia per Diego Costa che per Burak Yilmaz, ma un obiettivo concreto è Jean Pierre Nsame, classe 1996, dal 2017 allo Young Boys (capocannoniere del campionato svizzero qualche stagione fa) e vicino alla cessione con l’interesse crescente di Sabatini. Operazione prevedibilmente in prestito secco con riscatto legato alla salvezza. La novità è un’altra: su Cedric Gondo c’è un forte pressing della Cremonese che evidentemente vuole fare un altro colpo in attacco. E Simy, come già raccontato ieri, aspetta il via libera per andare a Parma. Confermato quanto vi abbiamo anticipato ieri mattina.

FOTO: sito salernitana