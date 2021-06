L’indiscrezione: con Musso all’Atalanta possibili sirene inglesi per Gollini (Paratici compreso)

Juan Musso viaggia velocemente verso l’Atalanta, operazione molto ben impostata con l’Udinese e in dirittura. Allora la domanda scatta in automatico: cosa ne sarà di Gollini, che evidentemente non potrebbe fare le riserva, essendoci anche Sportiello a disposizione? Le piste italiane sono praticamente bloccate, la stessa Lazio non ha messo in preventivo l’arrivo di un portiere. E quindi occhio alle sirene inglesi, scandagliate anche in passato e che potrebbero tornare di moda. Compreso il Tottenham, con Paratici fresco di nomina, che ha Lloris in scadenza tra un anno.

Foto: sito Atalanta