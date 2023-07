Gollini: “Napule mille culure. Dal profondo del cuore, ti dico Grazie per l’ amore”

Dal proprio profilo Instagram Pierluigi Gollini esprime tutta la propria contentezza per essere rimasto al Napoli, squadra in cui aveva trascorso in prestito gli ultimi 6 mesi. Venerdì mattina vi avevamo anticipato che i partenopei e l’Atalanta stavano raggiungendo l’accordo per proseguire la sua esperienza sotto il Vesuvio, oggi l’ufficialità e ora la dichiarazione d’affetto per i colori azzurri: “Napule mille culure

Dal profondo del cuore, ti dico Grazie per l’ amore. #TogetherAgain”.

Foto: Instagram Napoli