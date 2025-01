Gollini: “Essere alla Roma è un motivo d’orgoglio. C’erano stati contatti già quest’estate”

Gollini è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Avevamo già parlato della trattativa qualche giorno fa, in giornata è arrivato l’annuncio da parte del club capitolino. Il portiere ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giallorosso ai canali ufficiali del club.

“Sono davvero felice di essere qui. Le prime impressioni sono ottime, ho avuto modo di visitare diverse strutture. L’impatto con Trigoria è stato speciale: ci ero stato circa 7-8 anni fa con l’Under 21, ma tornarci oggi come giocatore della Roma è qualcosa di unico. Si respira un’atmosfera davvero positiva. Prima di tutto, voglio ringraziare la famiglia Friedkin. C’erano stati contatti già quest’estate, ma non si era riusciti a concludere l’operazione. Ora, finalmente, ce l’abbiamo fatta e sono molto contento. Conosco già diversi compagni in questa squadra e sono sicuro che mi ambienterò facilmente. È una città e una tifoseria straordinarie. Per me rappresenta una grande opportunità. La Roma è un club prestigioso, e affrontarla da avversario non è mai facile. Ora ho la possibilità di giocare con questa maglia e assumermi le responsabilità che ne derivano. Sono sicuro che con il lavoro potrò dare il mio contributo. Giocatori come Pellegrini, Mancini e Cristante incarnano lo spirito di questa squadra, e voglio dimostrare di essere all’altezza. Messaggio ai tifosi? Darò tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Portare questa maglia è una responsabilità importante, e voglio fare in modo che i tifosi siano orgogliosi di me e della squadra.”

Foto: Instagram Roma