La Triestina sta valutando un casting per la panchina dopo l’esonero di Bonatti. Nella lista emergono due nomi importanti per la categoria, quelli di Francesco Modesto e Vincenzo Torrente. Ci sono stati contatti nelle ultime ore, presto arriverà la decisione.

In corsa anche l’ex Padova, Massimo Pavanel e Massimiliano Maddaloni.

Foto: logo Triestina