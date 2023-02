Glasner: “L’addio di Pellegrini? Non è colpa di una parte o dell’altra”

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, nell’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Luca Pellegrini, passato alla Lazio durante l’ultima finestra estiva di calciomercato: “Ci sono situazioni ottime che però a volte non si adattano insieme. Non ha colpa una parte o l’altra, ma quando ti conosci e vedi che non funziona, devi accettare. Ci siamo detti ok, meglio che si tenti di trovare ciò che cerca”.

Foto: Instagram Lazio