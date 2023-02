Glasner: “Non regaleremo niente al Napoli, anche loro hanno punti deboli”

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte, l’austriaco Oliver Glasner, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Napoli. Gli azzurri saranno la prossima avversaria in Champions League del club tedesco, le due formazioni si sfideranno agli ottavi di finale della competizione. Alcune parole del tecnico: “Penso che il Napoli vincerà il titolo italiano, il primo dopo Maradona. Diego è stato un idolo della mia gioventù, avevo 12 anni quando Maradona incantava al Mondiale ’86. Era il più grande. Mi fa piacere ora per la squadra, per la città e per i tifosi. Ma con tutto il rispetto che ho per Napoli, sul campo non regaleremo niente, cercheremo di andare avanti”.

Gioco: “Un calcio “attivo”, come fa anche il Napoli. Mi impressiona il suo modo di giocare, un modo un po’ anti italiano, se posso dirlo. Penso che il Napoli giochi il calcio più propositivo in Italia. Anche noi vogliamo sempre mettere pressione all’avversario. Cerchiamo di essere sempre in superiorità sulla palla, con intensità dinamica per trovare molto velocemente la strada per la porta. E con il possesso, anche qui vedo paralleli col Napoli, vogliamo avanzare con il gioco corto e le posizioni giuste tra le linee, per cercare gli spazi dietro la difesa. Il Napoli cerca l’ampiezza, anche i nostri esterni la cercano o combinano basso con i centrali”.