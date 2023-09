Giuntoli su Berardi: “È bravo. Ma ora vogliamo capire quanto valiamo noi”

Durante l’intervista concessa a La Repubblica, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è tornato a parlare anche di Domenico Berardi, calciatore molto caldo in orbita Juventus – come anticipato – durante la scorsa sessione di calciomercato: “Berardi è un calciatore bravo e capace ma ora, ripeto, vogliamo capire quanto valiamo noi. La squadra è molto diversa da un anno fa. Ha un deficit di esperienza ma un ritmo più intenso. Allegri e lo staff volevano già proporre qualcosa di nuovo. Ora con l’abbassamento dell’età media è una necessità: corri di più, aumenta la voglia di fare, ma non puoi più lucrare sulla malizia. Il mister è il primo ad averlo capito”. Così Cristiano Giuntoli nel corso della sua intervista a La Repubblica.

Foto: Instagram Serie A