Giuntoli: “Danilo? Stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e la Juve”

Ai canali ufficiali della Lega Serie A, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato della Juventus, partendo dalla situazione di Danilo: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”. Parole che confermano quanto vi abbiamo raccontato ieri sera.

Sui possibili movimenti in entrata invece, ha concluso: “In entrata stiamo attenti alle eventuali occasioni interessanti, ma ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa”.

Foto: sito Juventus