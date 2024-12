Il retroscena: Danilo, per ora si sono mossi solo dall’Arabia. Il Napoli e la Juve…

Danilo è ai ferri corti con la Juve, circa una settimana fa vi avevamo parlato di un rapporto ai titoli di coda e ci sono state conferme totali. Non è andato in Arabia con la squadra, non avrebbe avuto senso, ha il contratto in scadenza e la Juventus deciderà sull’indennizzo. Il Napoli, fortemente interessato, non si è ancora fatto sentire, magari lo farà presto, ma almeno per ora la Juventus non ha intenzione di liberarlo gratis (come vorrebbe il brasiliano), quindi servirà un contatto diretto nel tentativo di sbloccare la situazione. L’unico sondaggio vero nelle ultime ore è arrivato da club arabi che pagherebbero anche un indennizzo importante, ma evidentemente Danilo per ora ha altre idee e intende aspettare. Se decidesse di tornare in Brasile, magari non ci sarebbe bisogno di pagare qualcosa per il cartellino nel rispetto di una scelta di vita. Ma per Europa (che sia Napoli o, facciamo un’ipotesi, Manchester City) e Arabia la tendenza è questa, presto avremo nuovi sviluppi.

Foto: Instagram Juventus