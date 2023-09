Giuntoli conferma: “C’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Ma non era congrua e non si è fatto lo scambio con Lukaku”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Repubblica durante la quale ha parlato anche di Dusan Vlahovic e dell’interesse del Chelsea nei suoi confronti durante l’ultima sessione di calciomercato, confermando quanto vi avevamo raccontato: “C’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio con Lukaku non si è fatto”.

