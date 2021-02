Giulini su Rugani e Asamoah: “Entrambi hanno scelto Cagliari nonstante numerose offerte”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah:

Cosa possono dare Asamoah e Rugani a questo Cagliari in sofferenza?

“Asamoah lo conoscevo già prima, so che è un ragazzo che può portare serenità e professionalità e credo che già nel gruppo si senta il suo impatto. Ha tanta voglia di giocare e sono sicuro che possa dare tanta duttilità a noi. Rugani l’ho conosciuto oggi, sono contento che sia qui.

In difesa a volte con Klavan e Ceppitelli abbiamo avuto delle difficoltà a causa degli infortuni e sono contento sia arrivato un difensore della sua esperienza e con la sua qualità. Entrambi hanno scelto noi nonostante tante offerte, Asamoah aveva anche tante proposte all’estero e stava pensando di fare una nuova esperienza di vita, e fa piacere che alla fine abbiano deciso di venire qui con voglia di combattere. Le scelte sono state fatte per aggiungere tasso tecnico e personalità a questa squadra: è stato un mercato utile a portare esperienza nello spogliatoio, più che guardare al mercato estero”.