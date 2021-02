Asamoah: “Avevo pensato di andare all’estero ma al Cagliari ho detto subito sì”

Il nuovo calciatore del Cagliari Kwadwo Asamoah, è stato presentato questa mattina insieme al compagno Daniele Rugani. Ecco le sue parole:

E’ pronto per giocare subito domenica?

“Sto benissimo, mi sono allenato da solo negli ultimi 3 mesi ma sto bene: sono pronto, anche se mi mancano le partite”.

Il primo impatto con il Cagliari?

“Ha detto bene il presidente, avevo pensato di andare all’estero ma quando i miei procuratori mi hanno proposto Cagliari non ci ho pensato due volte, ho detto subito sì: ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di essere qui. So che la squadra non è in un grande momento, ma ci sono i giocatori forti e un allenatore bravo, spero che le cose vadano meglio”.

Cosa puoi dare a questa squadra?

“L’esperienza avuta in Italia da tanti anni come giocatore mi è servita tanto nella mia crescita, cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra: attenzione in allenamento, cercare di essere un gran gruppo, sono tutte caratteristiche che servono. Ma ci serve cercare di vincere sempre”.