Giudice Sportivo: multati quattro club di Serie A, 12 gli squalificati

Sono quattro le società multate dal Giudice Sportivo sulla base di quanto successo nell’ultimo fine settimana di Serie A. Ad Atalanta e Venezia sono stati comminati diecimila euro di multa: ai nerazzurri perché i tifosi “coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” e ai neroverdi per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria”. Tremila euro di multa allo Spezia a causa di un fumogeno lanciato dai tifosi e duemila all’Udinese per aver ritardato ingiustificatamente il secondo tempo della gara.

Per quel che riguarda i calciatori, a quelli già noti ieri, si aggiunge Amian. Il difensore dello Spezia, già in diffida, è stato ammonito nella partita di ieri sera contro la Fiorentina.

Foto: Twitter Spezia