Giroud: “Spero di poter essere un esempio per i più giovani”

Giroud è tornato a parlare del record conquistato grazie alla rete contro la Polonia, ammettendo di essere fiero di poter ritenersi un esempio per i ragazzi più giovani che auspicano ad una carriera come la sua: “Questo record mi ricorda inevitabilmente tutti gli anni che sono passati, 11 anni tra alti e bassi, ma la cosa più importante è dare il buon esempio anche ai ragazzi più giovani, nella vita quotidiana. Giocatori che vogliono migliorare giorno dopo giorno, guadagnare la fiducia della loro squadra. Sono arrivato in Nazionale a 25 anni e se questo può essere un esempio per chi ha una carriera atipica, sarebbe motivo di orgoglio”.

Foto: Giroud Instagram