Giroud-gol scavalca Henry: è il miglior cannoniere nella storia della Francia

La Francia ha chiuso il primo tempo contro la Polonia in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di un Olivier Giroud in stato di grazia, su assist del solito Mbappé. Una rete iconica quella del bomber rossonero che raggiunge i 52 gol con la maglia della Nazionale, diventando il miglior bomber della Francia con 52 gol a discapito di Henry fermo a quota 51 gol. Completa il podio Griezmann a quota 42 gol.

Foto: Instagram Milan