Giroud segna e vede Henry: è a quattro gol dall’essere il miglior marcatore nella storia della Francia

Nella vittoria ottenuta ieri dalla Francia per 2-1 nell’amichevole disputata contro la Costa d’Avorio c’è tanto di rossonero: il momentaneo pareggio transalpino, infatti, è stato realizzato dall’attaccante del Milan Olivier Giroud, bravo a sfruttare un assist servito dal compagno di squadra Theo Hernandez. Un gol pesante per il centravanti, che trova la marcatura numero quarantasette con la maglia della sua Nazionale, avvicinandosi ad un mostro sacro come Thierry Henry.

Giroud è infatti a soli quattro gol dal record di reti con la maglia transalpina, adesso detenuto proprio dall’ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona, primo a quota cinquantuno. Al terzo posto si trova Antoine Griezmann con quarantadue marcature.

Foto: Twitter Francia