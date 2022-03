La Francia batte in amichevole la Costa d’Avorio: è 2-1 sull’asse rossonero Theo Hernandez (assist)-Giroud (gol)

La Francia batte in amichevole la Costa d’Avorio per 2-1. I transalpini hanno vinto in rimonta dopo che la formazione africana era passata in vantaggio al 19′ grazie a Pépé. Il pareggio è arrivato grazie a Olivier Giroud, che ha trovato la rete del pareggio poco dopo, sfruttando al meglio un assist del compagno del Milan, Theo Hernandez.

Un gol sull’asse milanista che certamente farà felice i tifosi rossoneri.

Il gol vittoria dei transalpini è arrivato al 93′ grazie a Tchouaméni, centrocampista del Monaco che ha regalato la vittoria ai campioni del Mondo.



Foto: Twitter Equipe de France