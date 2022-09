Giroud: “Mondiali? Non so, ci sono delle gerarchie. Io darò il massimo”

Olivier Giroud, attaccate del Milan e della Nazionale francese, ha parlato a RTL a riguardo delle sue possibilità di essere convocato anche per i prossimi Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “Mondiali? Non so. Ci sono delle gerarchie consolidate in nazionale, questo è ciò che mi ha detto il tecnico Didier Deschamps. Ad ogni modo io gioco e faccio sempre gli interessi della squadra, anche in panchina“.

Foto: twitter Milan