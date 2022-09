Deschamps: “Giroud al Mondiale? Lui sa come la penso, c’è concorrenza e devo scegliere”

Nel corso della conferenza del pomeriggio di oggi (qui per leggere alcuni passaggi), il CT della Francia Didier Deschamps ha parlato di Olivier Giroud, l’attaccante del Milan , convocato dalla Francia in questa tornata, ma che dovrà sudarsi il posto per il Mondiale.

Queste le sue parole: “Giroud? Mi interessano solo gli scambi e le discussioni che posso aver avuto con Olivier. I giocatori poi sono liberi di esprimersi, so come funziona. Non deve convincermi. Sa cosa penso di lui. Non riaprirò il dibattito sugli status. Ci sono diversi giocatori, da quando sono qui, che ho e non ho tenuto in considerazione, anche se non hanno avuto tanta risonanza mediatica. L’obiettivo di Olivier è vicino, avrà tempo per giocare. Come sempre, per lui come per gli altri, ovviamente per il Mondiale c’è concorrenza, ora c’è anche Benzema fuori, e avrò delle scelte da fare”.