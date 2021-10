Giroud: “Mi mancavano momenti così. Reazione di squadra importante”

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, ha parlato così dopo la rimonta al Verona ai microfoni di DAZN: “Ho aspettato tanto tempo questo momento. Mi mancava la competizione. Nel primo tempo non siamo andati bene ma la reazione è stata importante. Non mi sento ancora al 100% ma sto crescendo e mi sento più libero. Questa vittoria è una gioia, non vedo l’ora di andare a festeggiare con i miei compagni. Nel primo tempo c’è mancata cattiveria e qualità, nella ripresa potevamo solo fare meglio e ci siamo riusciti”.