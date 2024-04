Giroud: “Futuro? Oggi sono milanista e fiero di giocare in questo grande club. Per il prossimo anno vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti del Milan, Olivier Giroud, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce: “Miglior Milan della stagione? Sì, lo sento. Volevamo questa quinta vittoria, oggi abbiamo fatto bene e segnato due gol nel primo tempo. Sapevamo che il Lecce stava bene e non prendeva gol da due partite. Oggi abbiamo fatto vedere la nostra voglia di fare gol e di essere più efficaci davanti alla porta”.

Poi ha proseguito: “Conosco bene Ruben e Christian dal Chelsea, abbiamo una buona relazione sul campo ma anche con gli altri. Potevo fare un altro gol, ma mi sento bene. La squadra sta bene nella testa e fisicamente, abbiamo partite importanti e vogliamo essere concentrati sugli obiettivi ovvero il secondo posto e andare in finale di Europa League”.

Infine, sul futuro: “Non voglio parlare del mio futuro, ho visto cosa è uscito. Oggi sono milanista, sono molto fiero di giocare in questo club e voglio finire quest’anno nel modo migliore. Per il prossimo anno vediamo, ora abbiamo la Roma e altre partite importanti”. Ricordiamo che Olivier Giroud è in scadenza di contratto con il Milan e – come anticipato – il suo futuro sembra essere sembra più in direzione MLS.

Foto: Instagram Milan