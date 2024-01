Il retroscena: Giroud, le sirene MLS sono di quasi un anno fa. E possono tornare

Il futuro di Olivier Giroud è tutto da scrivere. E non è così scontato che la sua avventura con il Milan vada oltre questa stagione, fermo restando che il rendimento abbinato alla professionale sono situazioni inequivocabili. Ma ci sono sirene che tornano a squillare, per esempio quelle della MLS che vi avevamo svelato lo scorso febbraio quando aveva deciso di restare al Milan e di rinnovare, malgrado offerte ricchissime. Offerte che possono tornare molto attuali nelle prossime settimane e che possono permettere a Giroud dii fare una nuova, importantissima, esperienza. È ancora presto per scrivere il futuro, ma di sicuro Giroud rifletterà sulla MLS, cosa che non aveva fatto – malgrado le tentazioni – lo scorso febbraio.

Foto: Instagram Milan