Giroud dribbla: “Futuro in MLS? No comment, la stagione non è ancora finita”

Olivier Giroud è in scadenza di contratto con il Milan e – come anticipato – il suo futuro sembra essere sembra più in direzione MLS. Intervenuto ai microfoni di Telefoot, il centravanti francese ha così dribblato la domanda sul suo futuro: “No comment! Sono nella squadra francese e la stagione non è finita. Niente da dichiarare!”.

Foto: Instagram Milan