Giroud carico per la prima di Serie A: “Stagione pazzesca, ora inizia la nuova”

In vista della sfida di Serie A tra Milan e Udinese, in programma questa sera a San Siro, Olivier Giroud ha condiviso sui social un video relativo alla nuova stagione che sta per iniziare. Poi, l’attaccante ha pubblicato alcune immagini della scorsa annata, che si è conclusa con la vittoria dello scudetto da parte della squadra rossonera. Infine, un messaggio: “La prima stagione è stata pazzesca, la nuova inizia oggi”.

Foto: Facebook Milan