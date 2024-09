Gip sull’Inter: “Sudditanza verso i capi della Curva”

Il gip di Milano, Domenico Santoro, che ha portato ai 19 arresti di cui vi abbiamo raccontato in mattinata, scrive nell’ordinanza che L’Inter “si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo”. Santoro fa riferimento alla procedura di bagarinaggio, ovvero la vendita illegale di biglietti, reato per cui la Curva Nord ha tratto negli anni, sempre secondo la Procura, “ingenti profitti illeciti”. Nell’ultima finale di Champions disputata dall’Inter, i capi curva Marco Ferdico, Andrea Beretta e Antonio Bellocco, “puntavano su 1500 biglietti da porre in vendita per la sola curva”, ma pare che la società nerazzurra abbia ceduto “un quantitativo più esiguo di titoli d’ingresso, corrispondente a 800 biglietti”. Ferdico, col fine di acquisire i biglietti, avrebbe esercitato forti pressioni sul Supporter Liaison Officer nerazzurro Claudio Sala, su giornalisti, sul tecnico Inzaghi, e “su vecchi calciatori”. In definitiva, Inter e Milan non sono indagate, ma dovranno dimostrare di aver totalmente reciso i legami col tifo organizzato, oppure potrebbero andar incontro a un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

Foto: Instagram Curva Nord