Inter e Milan, arrestati 19 capi ultras

In un’operazione effettuata in mattinata dagli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, sono stati arrestati 19 importanti esponenti delle curve di Inter e Milan. Al centro dell’inchiesta, coordinata da Alfonso Iadevaia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Milano, ci sarebbero molteplici affari illeciti collegati a San Siro, che una nota della questura descrive come “quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras delle due principali squadre milanesi e i reati connessi al giro d’affari legato al contesto calcistico”. Oltre a ciò, vengono ricostruite pressioni sulle società, vendita illecita di merchandising, gestione dei parcheggi, e il coinvolgimento di imprenditori vicini alla ‘ndrangheta. Le figure finite agli arresti rappresentano i volti più importanti della Curva Sud: i fratelli Lucci, Islam Hagag, Alex Cologno, Alessandro Sticco, e il 41enne Christian Rosiello. Stesso destino per gli esponenti più in vista della Nord: in cella Marco Ferdico, suo padre Gianfranco, Mauro Nepi e Renato Bosetti.

Foto: X Inter