Gineitis: “Contento per il rinnovo, il Torino punta sui giovani”

Il diciottenne centrocampista del Torino, Gvidas Gineitis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Torino Channel in seguito al rinnovo di contratto firmato con i granata due giorni fa. Alcune parole del classe 2004: “Sono molto contento di essere un giocatore della Prima squadra. Quando mi ha chiamato Juric, ha fatto capire che posso giocare lì. Ho iniziato ad allenarmi con loro, poi mi ha voluto sempre di più fino al ritiro in Spagna. Mi sono allenato molto con i miei compagni. Adesso il tecnico si fida di me e spero continui se faccio vedere tutto in campo. Ho firmato perché tutto il club fa crescere i giocatori e li fa giocare in prima squadra se fanno bene in Primavera. Mi fa piacere che gli altri abbiano stima nei miei confronti. Se mi dicono che devo fare qualcosa, lo faccio. Sono ubbidiente e cerco di fare quello che mi dicono. Juric mi spiega bene le cose che devo fare. È un bravo allenatore. La cosa che mi ha colpito di più passando dalla Primavera alla prima squadra è la velocità. Allenarmi con i giocatori che vedevo in TV e che adesso invece sono lì con me mi fa molto piacere. Sto mettendo massa e facendo palestra. A centrocampo bisogna sempre lottare e servono muscoli”.

Foto: Instagram Gineitis