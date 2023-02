LA PRIMA VOLTA A SAN SIRO: GVIDAS GINEITIS, IL TALENTO CHE HA STREGATO JURIC

“Dovrò inventarmi qualcosa, magari ci sarà una sorpresa”, aveva preannunciato Juric nella conferenza stampa della vigilia. E così è stato. Ieri sera a San Siro, il tecnico granata ha lanciato dal 1′ Gvidas Gineitis, lituano classe 2004 arrivato al Torino il 31 gennaio 2022, nell’ultimissimo giorno di calciomercato nell’ambito della trattativa Demba Seck, attaccante prelevato dalla Spal.

Alto 1 metro e 87, è un centrocampista completo di piede sinistro con spiccate doti offensive. Facilità nella corsa e qualità sono le sue armi migliori, che vanno ad unirsi ad un grande senso per l’inserimento che fanno di lui una mezzala moderna, capace di agire in ogni ruolo del centrocampo.

Nato il 15 aprile 2004 a Mazeikiai, cresce calcisticamente nell’NFA Kaunas, debuttando in Prima Lyga (seconda divisione lituana) già nel 2018. Nel 2019 anno si è trasferito all’Atmosfera, società con sede proprio a Mazeikiai con la quale si è imposto come elemento già importante della prima squadra. E’ stato proprio nel corso di questa avventura, culminata anche con i suoi primi goal da professionista (ben quattro in ventotto partite), che ha attirato l’interesse di numerosi osservatori europei.

Ad aggiudicarsi il suo cartellino nel 2020 è stata la SPAL che l’ha aggregato alle formazioni Under 17 ed Under 18. Il Torino l’ha acquistato dal club estense nell’ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato del 2022, nell’ambito di una trattativa che ha portato in granata anche l’attaccante Demba Seck. Da allora Gineitis, che intanto dopo aver completato il suo percorso con la rappresentativa U17 della Lituania è entrato nel giro prima dell’U19 e poi dell’U21, ha iniziato una rapidissima ascesa. Fin da subito titolare della Primavera del Torino, è con il corso del tempo diventato un elemento imprescindibile per la squadra.

Nel corso di questa stagione, nel campionato Primavera 1, ha totalizzato dodici presenze condite da quattro reti e due assist. Lo scorso 16 novembre 2022 ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore entrando dalla panchina nel corso di una partita di Coppa del Baltico contro l’Islanda (ha anche calciato uno dei rigori della lotteria finale). Tre giorni dopo ha giocato la sua prima gara da titolare in una sfida della stessa competizione persa per 2-0 contro l’Estonia.

Ieri la prima volta a San Siro, Juric gli ha concesso 45′ contro il Milan dove si è presentato con un tacco in area di rigore rossonera, mostrando personalità. Qualche errore di “gioventù”, ma c’è qualità su cui lavorare. E chissà se non troverà ancora spazio nello schacchiere granata.

Foto: Instagram Gineitis