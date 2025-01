Gimenez priorità assoluta del Milan. Contatto con l’Udinese solo per cautelarsi

La priorità del Milan è Santiago Gimenez, ma siccome non ha fin qui certezze si sta cautelando. Secondo quanto svelato da Michele Criscitiello, il club rossonero ha allacciato contatti con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Ci sono stati dialoghi approfonditi, l’Udinese chiede oltre 30 milioni ma vorrebbe aspettare la prossima partita contro il Venezia, fondamentale per la salvezza dei friulani. Ma di sicuro il Milan si è mosso con l’Udinese per cautelarsi, nel frattempo Morata ha detto sì al Galatasaray. Chiaramente per essere liberato il Milan dovrà avere la certezza di un sostituto.

Foto: Instagram Lucca