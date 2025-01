Gimenez-Milan si accende: la rivelazione di due sere fa. E gli incastri con Morata

Santiago Gimenez e il Milan: una storia che si accende in queste ore. Una storia che è stata anticipata due sere fa da Francesco Letizia per Sportitalia quando sembrava tutto bloccato. Invece, la rivelazione “Santiago Gimenez è molto vicino al Milan” che sta prendendo piede sempre più. L’incastro è con Alvaro Morata che, come svelato da Relevo, ha aperto completamente al Galatasaray, si lavora sul prestito con obbligo di riscatto tra i 10 e 15 milioni, si sta lavorando sui bonus. Morata sarebbe stato turbato dalle voci per l’imminente arrivo di un altro attaccante. L’allarmismo sull’infortunio di Gimenez è rientrato, domani ci sarà il sorteggio Champions e il Milan potrebbe anche trovare il Feyenoord. Mentre domenica alle 18 si gioca il derby di Milano con Morata sul piede di partenza e i rossoneri sempre più in pressing per Gimenez. L’incastro è servito, ora aspettiamo il resto.

Foto: Instagram Gimenez