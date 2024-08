Gilmour titolare nel Brighton che trionfa. McTominay solo uno spezzone

La seconda giornata della Premier League si apre con la vittoria del Brighton tra le mura amiche. Vittoria prestigiosa per i Seagulls che stendono il Manchester United nei minuti finali: 2-1, la decide Joao Pedro, dopo le reti di Welbeck e Diallo. Una sfida che ha visto due obiettivi del Napoli in campo: Billy Gilmour titolare tra le fila del Brighton e Scott McTominay subentrato nei Red Devils a Bruno Fernandes al 79′. Il Napoli segue da tempo entrambi i profili, ma nelle ultime ora c’è stata un’accelerata per McTominay (priorità di Conte). Il centrocampista dei Seagulls rimane un obiettivo degli azzurri ma, in questo momento, è McTominay la priorità di Manna.

Foto: Instagram McTominay