Gilardino: “Balotelli non può risolvere da solo i problemi del Genoa. Ma può e deve essere un valore aggiunto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio: “Credo che abbiamo fatto un buon inizio partita, siamo rimasti in partita fino al secondo gol. Abbiamo fatto un ottimo inizio di secondo tempo, i ragazzi hanno dato tutto. Ho dovuto fare scelte obbligate come Thorsby vicino a Pinamonti e ha fatto una partita di battaglia. In panchina ho un ragazzo 2006 come Ekathor, è giusto fargli fare i passi giusti dentro il campionato. Come risorse sia dall’inizio che in panchina siamo in emergenza, ma i ragazzi sono stati dentro la partita per 75 minuti. Dobbiamo evitare il secondo e il terzo gol”.

Su Balotelli: “Non può risolvere da solo i problemi del Genoa, sarà fondamentale la squadra. Se arriverà con quel fuoco di mettersi a disposizione allora può e deve essere un valore aggiunto”.

Foto: Instagram Gilardino