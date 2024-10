Balotelli al Genoa: sì! Accordi da quasi 20 giorni, ora si è convinto anche Blazquez

Mario Balotelli al Genoa: ci siamo, con probabili visite mediche dopo la gara di domani contro la Lazio e prima dell’impegno casalingo infrasettimanale contro il Genoa. Tutto questo malgrado dicessero che si fosse allontanato e fino alla serata di ieri accostavano i più improbabili svincolati al club rossoblù. Lo scorso 9 ottobre vi avevamo dato la pista a sorpresa, il 13 ottobre gli accordi raggiunti. Ma poi non arrivava il sì di Blazquez, evidentemente non convinto come vi avevamo segnalato. Ma anche oggi in conferenza stampa Gilardino aveva spinto per Balotelli e sarà accontentato. I nomi circolati ieri (evidentemente non nostri) avevano poco senso e spessore, già nei giorni scorsi avevamo ribadito come sarebbe stato complicato arrivare sia a Ounas che a Ben Yedder. In definitiva, solo Balotelli che è in arrivo…

Foto: Instagram Balotelli