Gila conferma il no all’Atalanta. Il Milan molto vicino. La Lazio resta su Sergi Dominguez

03/07/2026 | 16:40:47

Mario Gila e il Milan ora sono molto vicini. La vecchia idea dello scorso gennaio è tornata di moda con il traguardo sempre più vicino. Gila ha detto no all’Atalanta in modo pressoché definitivo, come svelato stamattina, malgrado il blitz di Giuntoli di qualche giorno fa (aveva incontrato la Lazio). L’Atalanta aveva raggiunto un accordo per 22 milioni più 3 di bonus, confermando il concetto che il club biancoceleste era sceso dai 30 milioni della richiesta iniziale. Ma in ogni caso non sarebbe un problema per il Milan chiudere anche a cifre leggermente superiori, intanto ha raggiunto accordo con l’agente di Gila per un contratto quinquennale superiore ai 4 milioni a stagione che con i bonus può sfondare i 5 milioni. La Lazio resta su Sergi Dominguez come principale indiziato alla sostituzione: avevamo già anticipato la pista, bisogna perfezionare accordi con la Dinamo Zagabria, gli altri candidati inseguono. Il Napoli ha fatto di tutto per Gila (come per Khalaili), ma è rimasto condizionato dalle cessioni. Esattamente come la Juve (sondaggio di Spalletti nei giorni scorsi) che ha lo stesso problema di esuberi in difesa. E così il Milan ha messo la freccia, ora – a meno di ulteriori ribaltoni – può tagliare il traguardo.

Foto: Instagram Gila