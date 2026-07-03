Esclusiva: accordo Lazio-Atalanta, ma Gila (per ora) dice no. Il Milan c’è. E Spalletti…

03/07/2026 | 12:01:51

In pista da mercoledì scorso per Mario Gila, l’Atalanta ha avuto un incontro con la Lazio per il difensore in scadenza di contratto tra poco meno di un anno. L’Atalanta ha presentato una proposta di 22 milioni più 3 di bonus per Gila, la Lazio ha accettato e adesso si accontenterebbe di quella cifra dopo aver chiesto 30. Ma il classe 2000 non ha dato apertura, almeno in queste ore non è troppo convinto dell’Atalanta. Vedremo se cambierà idea, oggi la situazione è questa. Gila ha aspettato il Napoli che non può fare mercato senza uscite. Ci sono conferme sul Milan che lo ha sondato – interessato – nelle ultime ore. Lo stesso Milan che, con un altro management ma con la stessa proprietà, lo aveva seguito con forza (come svelato) tra dicembre e gennaio. Un altro particolare in più: nei giorni scorsi Luciano Spalletti ha parlato con Gila (confermando i sondaggi Juve raccontati a fine aprile), anche la Juve lo apprezza ma deve fare almeno un’uscita e tiene sempre nei radar Lucumí.



Foto: Instagram Gila