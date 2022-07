Gila alla Lazio in chiusura (sei giorni dopo). Le ultime su portiere e centrali

Mario Gila alla Lazio: notizia anticipata sei giorni fa, siamo in chiusura. C’era il via libera di Maurizio Sarri per inserirlo nel pacchetto dei centrali difensivi, considerato che per Kamenovic bisogna trovare una soluzione. L’idea restava e resta quella di chiudere un doppio accordo per Romagnoli e Casale, considerata la coppia dei titolari. Ma per Romagnoli, davvero a un passo, non siamo ancora alla definizione: i contatti di stanotte non hanno portato alla definizione. Molti tifosi ci chiedono se stasera sarà alla presentazione delle maglie, ma prima di dire “è fatta” servono le firme. Ora bisogna capire cosa accadrà con Casale considerato da Sarri l’altro centrale titolare, i discorsi con il Verona erano stati fortemente avviati ma vanno approfonditi.

Capitolo portiere: in pole resta Maximiano, come raccontato stanotte, per il portoghese si studia una formula in prestito oneroso con riscatto, c’è il via libera del Granada. Per Vicario non si registrano ulteriori contatti con l’Empoli dopo quanto accaduto venerdì scorso. Provedel è l’altro portiere che la Lazio vorrebbe chiudere.

Foto: Instagram Gila