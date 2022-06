Esclusiva: la Lazio si avvicina al difensore centrale Gila del Real

La Lazio è pronta a chiudere per Mario Gila, difensore classe 2000 di proprietà del Real Madrid. Il centrale del Castilla, che nell’ultima stagione si è mosso a destra in una difesa a quattro, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le sue recenti prestazioni avevano colpito anche Carlo Ancelotti, tanto da convincerlo a regalare a Gila l’esordio in Liga nell’ultimo match contro l’Espanyol. Ora la Lazio stringe per portarlo presto a Roma.

Foto: Gila Instagram