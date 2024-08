Gigot alla Lazio e Casale al Bologna: tutto in due giorni

Esclusive confermate, sia nel caso di Samuel Gigot alla Lazio che di Nicolò Casale al Bologna. Martedì sera Gianluigi Longari aveva accostato il difensore centrale francese in uscita dal Marsiglia, al club biancoceleste. Nessuna sorpresa, soltanto qualche dettaglio da limare sull’ingaggio di circa due milioni, affare fatto a titolo definitivo. Ulteriore conferme che Lindelof era un nome privo di fondamento, come lo era stato per la Fiorentina. Il classe 1993 prende il posto di Nicolo Casale: ieri mattina vi avevamo anticipato il sondaggio approfondito del Bologna che ha portato nella serata di ieri agli accordi definitivi. Alle condizioni che vi avevamo svelato: prestito oneroso da 1,5 milioni più diritto di riscatto per altri 6,5 milioni che diventerebbe obbligo se il Bologna centrasse la qualificazione a qualsiasi coppa europea. Casale è in viaggio per Casteldebole dove arriverà verso le 17,30.

Foto: Instagram Casale