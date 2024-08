Gigot in orbita Lazio: ci sono conferme

Samuel Gigot è in orbita Lazio. E arrivano conferme sull’anticipazione di Gianluigi Longari per Sportitalia (ore 22.08). Classe 1993, Difensore centrale alto 190 cm, fisicità e cattiveria agonistica che si fanno valere anche in zona gol. Nella stagione 2019/20, con la maglia dello Spartak Mosca, decise il derby contro il CSKA Mosca addirittura con una doppietta, di cui uno ancora di testa. 2-1 il risultato finale in favore dello Spartak. Due stagioni dopo, nel 2021/22, nel classico tra Spartak Mosca e Dinamo Mosca segnò la rete del definitivo 2-2 al 91′. A Marsiglia dal 2022, Gigot ha collezionato 66 presenze e messo a segno 5 reti.

Foto: Instagram Gigot