Gigio e il Milan: un epilogo annunciato quasi 9 mesi fa (Champions o non Champions)

Gigio Donnarumma e il suo addio al Milan: per noi una storia annunciata addirittura lo scorso settembre, quasi 9 mesi, quando raccontammo che i margini di manovra per un rinnovo sarebbero stati minimi, quasi nulli. Nei giorni e nei mesi successivi in tanti, quasi tutti, avevano dato per scontato il prolungamento.

Appena la settimana scorsa, con il Milan ancora in bilico dopo il pareggio contro il Cagliari, aggiungemmo che Donnarumma avrebbe lasciato il Milan sia in caso di Champions che in caso di mancata Champions. L’ha lasciata dopo la qualificazione, figuriamoci, tutto torna. Ora se n’è accorto anche il nostro omino appostato dalle parti di Cagliari che parla di grande occasione sprecata e di rimpianti reciproci quando aveva dato per fatto il rinnovo. E accanto a lui, qualche mese fa, avevano aggiunto che mai Donnarumma avrebbe lasciato il Milan a zero.

Infatti. Abbiamo ascoltato psicologi, consiglieri, giornalisti travestiti da tifosi: ognuno è libero di fare ciò che ritiene, con educazione, ma non si poteva parlare di “fiducia e ottimismo” solo per tenere una linea che era già abbondantemente naufragata.

La Juve è appostata da settembre su Donnarumma, qualche altro club ci ha provato strada facendo, il Psg ci ha pensato, poi ha provveduto al rinnovo di Navas. Adesso c’è il Barcellona che fa la stessa proposta della Juve (10 milioni più bonus), la stessa Juve che è in azione da settembre – prima di tutti – e che sarebbe uno smacco per il popolo rossonero che pensava di poter trattenere Gigio per tutta la sua vita calcistica.

Intanto, la parte essenziale di questa storia sta per essere consumata: l’addio tra Donnarumma e il Milan, certificato circa 9 mesi fa. Champions o non Champions…

